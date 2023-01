SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Antaq (Agência Nacional de Transporte Aquaviário) autorizou o aumento de tarifa para parte dos serviços de travessia de rios ?principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

O pedido do reajuste foi feito por três empresas que são responsáveis por 20 linhas distribuídas em estados como Amazonas, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará e Goiás.

Para justificar a aprovação do aumento, a Antaq diz que considerou o impacto sofrido pelas empresas com os altos custos, principalmente do óleo diesel, e a pressão inflacionária.

De acordo com a agência reguladora, a média do reajuste nas 20 linhas foi de 17%.

Para mexer na tabela de preços, as empresas devem comunicar as mudanças aos usuários com 30 dias de antecedência.