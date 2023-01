SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal André Fufuca (PP-MA), que tenta coletar assinaturas para a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Americanas, diz que vai aguardar a troca dos mandatos na Câmara para seguir com o esforço.

Ele afirma que tanto a bancada atual como a que está para assumir ficaram sensibilizadas com as consequências do escândalo contábil de R$ 20 bilhões da varejista e devem aderir.

Fufuca prevê avanço para alcançar as 171 assinaturas necessárias logo depois do dia 1º de fevereiro, quando começa a próxima legislatura.

"Há uma sinalização muito positiva das bancadas em relação a esse tema, até porque é um tema que envolve a credibilidade do mercado acionário brasileiro e precisa ter transparência e responsabilidade", diz.

Se avançar, a CPI vai se somar a outras iniciativas, como a da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que já investiga a diretoria da empresa e seus acionistas de referência por omissão de informações relevantes no primeiro comunicado sobre o escândalo contábil que levou a Americanas a pedir recuperação judicial.

O órgão também diz que está fazendo uso de convênios e da cooperação que possui com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal para investigar a situação, entre outros esforços.