SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de aplicativo 99 desafiou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e decidiu insistir em oferecer as viagens por motocicletas com passageiros. O serviço de mototáxi, que começa na segunda (30), vai funcionar nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.

A empresa diz que a ideia é ampliar o atendimento fora das regiões centrais e em locais aonde os motoristas de automóveis não chegam, como nas periferias.

Nesta quinta-feira (26), Ricardo Nunes disse à Folha de S.Paulo que a Uber, outra empresa do ramo, vai sofrer consequências se desrespeitar um decreto municipal que proíbe o transporte de passageiros em motocicletas. "Eu não quero guerra com eles [Uber], mas se eles querem guerra, vão ter", afirmou o prefeito.

Desde que anunciou a oferta do Uber Moto na capital paulista, a empresa teve o serviço desautorizado imediatamente pela gestão municipal e se reuniu com representantes do poder público para debater o assunto.

Em nota, a 99 afirma que o serviço já é utilizado por mais de 1 milhão de pessoas em sua plataforma e que oferece seguro contra acidentes, tanto para os motociclistas, quanto para os passageiros.

A empresa diz também que uma lei federal assegura os transportes de passageiros por motocicletas e que a regulamentação do serviço é exclusiva da União. Neste caso, os municípios não poderiam proibir a atividade.

Joana Cunha com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix