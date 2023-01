SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reunião de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, com a delegação alemã e a ministra da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Svenja Schulze, em Brasília, nesta segunda (30), ficou acordado um grupo de trabalho do banco brasileiro com o banco de desenvolvimento alemão KFW e a agência alemã de cooperação internacional GIZ com os governos dos dois países.

Segundo executivos do banco, a cooperação visa estruturar um fundo para financiar empreendedorismo feminino, com foco em micro, pequenas e médias empresas. O trabalho também envolve reestruturação do sistema de comando e controle da Amazônia para combater desmatamento e garimpo e a preservação dos povos originários, como os yanomami.

A reunião aconteceu em meio à agenda da visita do chanceler alemão Olaf Scholz e as iniciativas discutidas são parte da doação da Alemanha ao Brasil, que abrangem o Fundo Amazônia e o Programa de Garantia a Crédito para Eficiência Energética (FGEnergia).

Também foi anunciada a captação de 25 milhões de euros com o KFW para o FGEnergia entre outros recursos.