SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - CEO do TikTok irá testemunhar ao Congresso americano em meio a maior pressão regulatória contra o app no país desde 2020. Ações da Natura saltam com notícia apontando interesse de LVMH e L'Oréal sobre sua marca de luxo Aesop e outros destaques do mercado nesta terça-feira (31).

**CEO DO TIKTOK IRÁ TESTEMUNHAR AO CONGRESSO DOS EUA**

A batalha entre políticos americanos e o TikTok deve continuar acirrada nos próximos meses.

Em março, o CEO do app chinês, Shou Zi Chew, deve ser ouvido em um comitê do Congresso, segundo o Wall Street Journal, em meio a um cerco das autoridades dos EUA contra a popular plataforma.

Entenda: a decisão do chefe do TikTok acontece enquanto o app enfrenta a maior pressão regulatória desde 2020, quando o ex-presidente Donald Trump tentou bani-lo do país, mas acabou perdendo uma série de batalhas judiciais sobre a medida.

Desta vez, a pressão vem dos parlamentares e até de prestigiadas universidades dos EUA, que barraram o app de suas redes Wi-Fi.

- Começa a valer em 27 de fevereiro uma lei aprovada pelo Congresso em dezembro que proíbe os servidores federais de acessarem o TikTok em celulares do governo. A mesma medida foi adotada por cerca de 28 estados do país.

- No Senado, o republicano Marco Rubio encampa um projeto de lei bipartidário para proibir o app chinês em todo o país. A justificativa dos projetos é a mesma: temores de que o aplicativo seja usado para espionar cidadãos americanos e colocar em risco a segurança nacional.

A preocupação aumentou depois que a ByteDance, dona do app, admitiu em dezembro que usou a plataforma para espionar jornalistas americanos que faziam uma cobertura crítica da empresa.

Em números: o TikTok acumula mais de 100 milhões de usuários nos EUA e é acessado por dois a cada três adolescentes no país, que usam o app cada vez mais como um substituto do Google.

Para tentar reverter a animosidade com as autoridades, a ByteDance vem tomando algumas medidas.

- A principal delas foi o acordo fechado no meio do ano passado com a americana Oracle, que ficou responsável por armazenar nos seus servidores os dados dos usuários do país.

- O TikTok vem afirmando que nunca compartilhou dados de usuários americanos com o governo chinês e que não o faria se fosse solicitado.

**AÇÕES DA NATURA&CO DISPARAM**

As ações da Natura&Co chegaram a disparar 15% nesta segunda antes de fechar o dia em alta de 5,5%, com os investidores reagindo à notícia da agência Bloomberg de que a marca de cosméticos de luxo Aesop, controlada pela brasileira, atraiu o interesse de empresas como LVMH e L'Oréal.

A oferta, que poderia envolver a compra parcial ou total da Aesop, avaliaria a marca em ao menos US$ 2 bilhões, segundo a agência. Além das duas gigantes do setor, o grupo japonês Shiseido também estaria estudando uma possível oferta.

Relembre: a Natura informou ao mercado em novembro que avaliava vender uma participação minoritária na Aesop e que seu conselho de administração também estudava um possível IPO (oferta inicial de ações) ou cisão da marca australiana de produtos premium para pele e cabelo.

A estratégia segue a linha priorizada por Fábio Barbosa, ex-Santander, que assumiu a presidência da Natura em junho de 2021 com a promessa de dar mais autonomia às marcas do grupo. Na visão de consultores e analistas de mercado, a companhia ficou grande demais depois de aquisições. A Aesop foi a primeira grande marca a entrar sob o guarda-chuva da Natura, em 2013. Em 2017, a companhia adquiriu a britânica The Body Shop, e em 2019, a americana Avon. Ainda na Bolsa, destaque para o tombo de duas ações:

Os papéis de CVC despencaram 14,5% depois de a empresa anunciar que desistiu da compra da startup Oner Travel. A Raízen (RAIZ4) caiu 4,97% após anunciar que 330 milhões de suas ações serão vendidas em bloco. Segundo a XP, o leilão será para a saída da LDC da companhia, que virou sócia após a venda da Biosev em 2021.

**O NOVO GOLPE DO PRILEX**

O grupo de cibercriminosos brasileiros Prilex, que está por trás de diversos golpes bancários, lançou um malware (programa malicioso) capaz de bloquear pagamentos por aproximação.

O objetivo é forçar o consumidor a inserir o cartão na maquininha, para que então a fraude aconteça. A ameaça foi divulgada pela Kaspersky nesta terça. Segundo a empresa de cibersegurança, é a primeira vez no mundo que uma gangue consegue dar um nó na compra por aproximação, considerada mais segura. Como funciona: quando há uma tentativa de pagamento por proximidade, a máquina infectada exibe a mensagem "ERRO APROXIMACAO (sic) INSIRA O CARTAO (sic)".

Depois que o cartão é inserido na máquina, as possibilidades de fraudes aumentam, como acontece no golpe da compra fantasma, aquele que desvia o dinheiro da compra sem que a loja e o cliente percebam. Quem é o Prilex: o grupo brasileiro é especializado em fraudes -está por trás também dos golpes em caixas automáticos-, ocupando um vácuo deixado pelas principais gangues do mundo, que priorizam ataques de ransomware (bloqueio de informações mediante resgate), tidos como ainda mais lucrativas.

A atuação do Prilex é rastreada pelo menos desde 2014 e já chegou a América do Norte e Europa.

**O CUSTO DO DESMATAMENTO**

Zerar o desmatamento na Amazônia e no cerrado até 2030, como o Brasil se propõe a fazer, pode gerar um ganho de até US$ 240 bilhões (R$ 1,2 trilhão) para o PIB mundial.

Os cálculos são de Bráulio Borges, pesquisador do FGV Ibre e economista sênior da LCA Consultores.

Entenda: o levantamento envolve a estimativa dos impactos causados pelas mudanças climáticas, como danos causados à saúde humana e ao meio ambiente, e os custos para remediá-los. A lógica é chamada de CSC (Custo Social do Carbono).

Um menor aquecimento global, por exemplo, significaria desde menos gastos com energia para ar-condicionado até uma elevação menor do nível dos oceanos. Em números: de 2019 a 2022, durante o governo Jair Bolsonaro (PL), quando as emissões de carbono cresceram, a perda estimada para o PIB mundial foi de US$ 201 bilhões (cerca de R$ 1,02 trilhão) na comparação com a tendência em 2018.