SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Nubank demitiu 40 funcionários nesta terça-feira (31) e fechou sua assessoria de investimentos para pessoa física. O banco digital já havia desligado, em dezembro, 22 funcionários de recursos humanos e aquisição de talentos.

Procurado, o Nubank diz em nota que aumentou seu quadro de funcionários de 6.000 para 8.000 pessoas em 2022. "Conforme já anunciado, a empresa segue contratando, no ritmo adequado para seus planos de negócios em 2023."

Segundo a fintech, o corte de pessoal foi um ajuste de acordo com as necessidades do negócio e de seus clientes. O serviço de assessoria de investimentos estava disponível para uma pequena parcela de clientes.

"Na prática, esses clientes seguem com seus recursos devidamente aplicados nos investimentos escolhidos, tendo acesso aos apps Nubank e NuInvest, assim como nossas plataformas de conteúdo, onde podem obter extenso material sobre investimentos e educação financeira", diz o banco.

A reportagem encontrou três ex-funcionários de outras áreas do banco digital que relatam ter sido demitidos entre os dois pacotes de cortes.

Após fechar 2022 com queda de 60% na Bolsa de Nova York, o banco digital ainda é a startup brasileira mais valiosa, avaliada em US$ 21,76 bilhões (R$ 110,97 bilhões). Nesta terça-feira, as ações da empresa fecharam em alta de 4,65%.

No último balanço, divulgado em novembro, o Nubank anunciou lucro líquido de US$ 7,8 milhões no terceiro trimestre de 2022.

A Folha de S.Paulo levantou anúncios de ao menos 1.300 demissões em startups brasileiras só em 2023. Outros unicórnios, empresas de formação recente que captaram mais de US$ 1 bilhão, também já demitiram.