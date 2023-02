SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa mostra cautela dos investidores nesta 'superquarta' de decisões, e o dólar mantém queda frente ao real nesta quarta-feira (1º), iniciando fevereiro com viés negativo mesmo após recuo acentuado no mês anterior. Às 12h21, a moeda americana era vendida a R$ 5,07.

Com investidores aguardando as decisões de política monetária dos bancos centrais de Estados Unidos e Brasil e atentos também à eleição para o comando do Congresso, que deve guiar a política fiscal do governo Lula, o Ibovespa registra uma manhã de perdas.

Gráfico de flutuações dos índices de mercado no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo - Diego Padgurschi -9.mai.16/Folhapress

Após fechar acima dos 113 mil pontos nesta terça (31), o Ibovespa recuava 1,40% às 12h22, negociado em 111.864,13 pontos.

Os juros subiram, indicando preocupação do mercado com o tom que virá do Banco Central no final desta tarde. Às 12h30, a taxa para contratos de janeiro de 2024 avançava de 13,52% ao ano para 13,56%. Os contratos negociados para janeiro de 2025 avançaram de 12,80% para 12,84%. Para 2027, a taxa era de 12,83%.

Os principais índices de ações dos Estados Unidos também abriram em queda nesta quarta à espera da nova taxa de juros para o controle inflacionário no país.

Parâmetro para a Bolsa de Nova York, o S&P 500 abriu em baixa de 0,16%, a 4.070,07 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caía 0,10%, para 11.573,14 pontos na abertura.

O Dow Jones caía 0,14% na abertura, para 34.039,60 pontos.

A aposta é de que o Fed eleve os juros em 25 pontos base, o que seria o menor aumento desde o início do ciclo do aperto monetário para conter a inflação, há dez meses.

No Brasil, a expectativa é de o Copom (Comitê de Política Monetária) manter a taxa Selic em 13,75%, pressionado por uma piora nas perspectivas do mercado financeiro para a inflação.