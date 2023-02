SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Samsung lançou nesta quarta-feira (1º) o Samsung Galaxy S23, nova geração dos smartphones da empresa. A linha já está disponível em pré-venda no Brasil e abrange os modelos S23, S23 Plus e o S23 Ultra, que tem câmera de 200 MP (megapixels).

No Brasil, o Galaxy S23 custará R$ 5.999, o S23 Plus, R$ 6.999, e o S23 Ultra, R$ 9.499.

O anúncio ocorreu durante o evento Samsung Unpacked, em San Francisco, nos Estados Unidos. É a primeira vez que os lançamentos da empresa ocorrem simultaneamente no Brasil e nos EUA.

Os novos celulares competem diretamente com os iPhones 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, lançados pela Apple em setembro de 2022.

Com o objetivo de atrair consumidores exigentes com a qualidade de vídeo e foto, a Samsung disse que a câmera dos S23 oferecem fotos que capturam a luz ambiente com maior precisão.

Mas, assim como nos lançamentos da Apple do ano passado, as melhorias são pontuais -a qualidade das câmeras é a maior diferença entre os três modelos da linha. O mais caro, o Ultra, tem uma lente principal de 200 MP -quase o dobro do S22 Ultra-, uma ultrawide de 12 MP, uma telefoto de 10 MP com zoom óptico de 3x e outra telefoto de 10 MP com zoom óptico de 10x.

Os dois primeiros modelos, o S23 e o S23 Plus, têm um sistema de três câmeras idêntico. A lente principal tem 50 MP, a ultrawide, 12 MP, e a telefoto, 10 MP. A câmera frontal é de 12 MP.

Como na geração anterior, o Galaxy S23 é o menor dos três celulares, com uma tela Full HD (1080p) de 6,1 polegadas. O S23 Plus só é um pouco maior, com 6,6 polegadas e capacidade de brilho maior. Já o S23 Ultra tem uma tela QHD (1440p) de 6,8 polegadas. As três versões são do tipo AMOLED, com contrastes bem definidos, e têm uma taxa de atualização adaptável de até 120Hz.

A versão mais avançada ainda vem com a caneta S-Pen -recurso que acompanhava a linha Galaxy Note, descontinuada desde o ano passado- e tem um design retangular. Já os modelos S23 e S23+ são arredondados, como eram na linha S22, com a diferença de agora as câmeras não virem com um módulo de câmera acoplado em moldura

Os três modelos usam o processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e têm 8 GB de memória RAM. São vendidos em versões com 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB de armazenamento.

A estratégia de lançamentos da empresa sul-coreana é marcada pelos modelos topo de linha no início do ano e os dobráveis Galaxy Z no segundo semestre.

Mercado global de smartphones tem queda recorde em 2022 O cenário do mercado global de smartphones não é dos mais favoráveis. Segundo dados preliminares da consultoria IDC, as vendas de celulares tiveram em 2022 uma redução de 11,3% em relação ao ano anterior.

No quarto trimestre de 2022, a contração foi ainda maior, de 18,3%. Segundo a IDC, trata-se da maior queda trimestral já observada para o segmento.

A consultoria aponta que 2022 terminou com remessas de 1,2 bilhão de unidades, a menor quantidade desde 2013. Entre os fatores, estão a demanda reduzida dos consumidores, inflação e incertezas econômicas.

Além disso, com a demanda mais fraca e o fato de que os smartphones de última geração atingiram um platô em termos de desempenho e inovação, modelos anteriores -mais baratos e tão potentes quanto os atuais- se tornam ainda mais atrativos para a média dos consumidores.

"Com uma queda de 11% em 2022, 2023 deve ser um ano de cautela, pois os fornecedores repensarão seu portfólio de dispositivos e os canais da venda pensarão duas vezes antes de assumir o excesso de estoque", disse Anthony Scarsella, diretor de pesquisa da IDC, em nota.

"No entanto, os consumidores podem encontrar ofertas e promoções ainda mais generosas continuando até 2023, pois o mercado pensará em novos métodos para impulsionar atualizações e vender mais dispositivos, especificamente modelos de última geração."

Veja a lista de produtos anunciados pela Samsung nesta quarta (1º):

GALAXY

- Samsung Galaxy S23 (R$ 5.999)

- Samsung Galaxy S23 Plus (R$ 6.999)

- Samsung Glaxy S23 Ultra (R$ 9.499)