SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O bilionário francês Bernand Arnault, dono do grupo de marcas de luxo LVMH, com US$ 217,5 bilhões (R$ 1 trilhão), desbanca Elon Musk como pessoa mais rica do mundo. O conglomerado dele inclui produtos Louis Vuitton, Dior, Chandon e as lojas Sephora, entre outros.

O dono da Tesla, SpaceX e Twitter foi o homem mais rico do mundo durante boa parte de 2022, mas perdeu o posto para Arnault em dezembro.

Em seguida, aparecem os americanos Jeff Bezos, criador da Amazon, em terceiro lugar, e Larry Ellison, em quarto, fundador da Oracle.

A lista prossegue com o investidor americano Warren Buffet (em 5º) e Bill Gates (6º), criador da Microsoft.

Em 7º, aparece o mexicano Carlos Slim, controlador da América Móvil, que controla marcas como a Claro.

Fecham o top 10 Larry Page, fundador do Google, o indiano Mukesh Ambani, que atua em petróleo e gás, e Sergey Brin, também criador do Google.

Os dados se referem à fortuna registrada em 1º de fevereiro. Como o valor das ações muda diariamente, é comum que a ordem dos mais ricos varie com frequência.

BRASILEIROS NA LISTA DA FORBES

O brasileiro mais bem colocado na lista dos mais ricos é Jorge Paulo Lemann, na posição 110, com patrimônio estimado em US$ 15,8 bilhões (R$ 78,8 bilhões).

Lemann é um dos acionistas principais da Americanas, que enfrenta uma grave crise e um processo de recuperação judicial depois da revelação de que havia bilhões de reais em dívidas não registradas nos balanços. Nesta quarta (1º), a equipe de administração judicial do processo de recuperação da Americanas comunicou que a dívida total do grupo é de R$ 47,9 bilhões.

Na posição 174, aparece Eduardo Saverin, que ajudou a criar o Facebook, com US$ 10,8 bilhões (R$ 53,8 bilhões).

A empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, voltou ao ranking de bilionários da Forbes, depois de uma valorização das ações da empresa, impulsionada pela crise da Americanas. Ela está na posição 2.423.

*

VEJA A LISTA

Fonte: Forbes

Bernard Arnault - CEO da LVMH (França)

Patrimônio líquido: US$ 213,7 bilhões (R$ 1,07 trilhão)

Elon Musk - CEO do Twitter e da Tesla (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 178,3 bilhões (R$ 889,6 bilhões)

Jeff Bezos - Fundador da Amazon (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 126,3 bilhões (R$ 630,1 bilhões)

Larry Ellison - Fundador da Oracle (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 111,9 bilhões (R$ 558,3 bilhões)

Warren Buffett - Dirige a Berkshire Hathaway (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 108,5 bilhões (R$ 541,3 bilhões)

Bill Gates - Fundador da Microsoft (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 104,5 bilhões (R$ 521,61 bilhões)

Carlos Slim - Empresário (México)

Patrimônio líquido: US$ 91,7 bilhões (R$ 457,72 bilhões)

Larry Page - Cofundador do Google (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 85,8 bilhões (R$ 428,27 bilhões)

Mukesh Ambani - Presidente da Reliance Industries (Índia)

Patrimônio líquido: US$ 83,7 bilhões (R$ 417,79 bilhões)

Sergey Brin - Co-fundador do Google (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 82,2 bilhões (R$ 410,30 bilhões)