RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou nesta quinta-feira (2) seus primeiros indicados para a direção da estatal. A lista tem cinco nomes, quatro deles com carreira na companhia. Ainda faltam três vagas a ocupar.

Os nomes ainda precisam ser aprovados pelo comitê interno que avalia indicações para a alta administração da companhia. Depois, serão avaliados pelo conselho de administração, que tem a atribuição de nomear diretores.

Prates tomou posse na semana passada, após aprovação de seu nome. Na segunda-feira (30) adiantou que anunciaria nomes para a diretoria nesta semana. O governo deve antecipar também indicações para o colegiado.

Para a diretoria de Exploração e Produção, que concentra a maior parte dos investimentos, foi indicado o engenheiro Joelson Falcão, que ingressou na Petrobras em 1987. Ele ocupava atualmente a Gerência Executiva de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Para a diretoria de Desenvolvimento da Produção, que faz as compras de plataformas, Prates indicou Carlos Travassos, que tem 33 anos de empresa. Hoje, ele é gerente executivo de Sistemas de Superfície, Refino, Gás e Energia.

A diretoria responsável pela formação dos preços dos combustíveis, de Comercialização e Logística, foi reservada ao engenheiro químico Claudio Schlosser. Entrou na Petrobras em 1987 e fez carreira ocupando posições na área de refino da estatal.

Também com experiência em refinarias, o engenheiro químico William França foi indicado para a diretoria de Refino e Gás, que deve ganhar novo status no governo Lula, que já anunciou o desejo de ampliar a capacidade de produção de combustíveis no país.

O único nome externo indicado até o momento é Carlos Barreto, para a diretoria de Transformação Digital e Inovação. Segundo a Petrobras, ele tem experiência em bancos como o Federal Reserve e Banco Mitsubishi e foi gerente de projetos em empresas como IBM e Dun & Bradstreet.

As três diretorias ainda sem indicações são a Financeira e de Relacionamento com Investidores, de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade e de Governança e Conformidade.