MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O crescimento astronômico no patrimônio do empresário, dono da Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsAppp, ocorreu nesta quinta (2).

O mercado reagiu positivamente a divulgação do balanço da Meta, que apresentou uma receita acima do esperado, o que resultou em um salto nas ações da empresa de 23%.

O incremento na vasta fortuna de Mark Zuckerberg ocorre após o empresário ver sua fortuna despencar de US$ 142 bilhões em setembro de 2021 para US$ 69,8 bilhões em 2023. Atualmente, Zuckerberg ocupa o posto de 13º mais rica do mundo, segundo a Bloomberg.

Medidas para cortar gastos e aumentar os lucros. No ano passado, a Meta anunciou uma redução de 13% em sua força do trabalho, o que resultou na diminuição de 11 mil postos de trabalho.

Mark Zuckerberg já adiantou que, além das demissões, o grupo dará prosseguimento ao seu plano de reestruturação, com mais cortes de gastos.

A medida acontece mesmo após a Meta superar as estimativas de crescimento no quarto trimestre de 2022, que totalizou receita de US$ 32,2 bilhões, ante o esperado, que era de US$ 31,6 bilhões.