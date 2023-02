SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Americanas, uma das maiores varejistas do país, que entrou em recuperação judicial no último dia 19 de janeiro, com dívidas declaradas de R$ 43 bilhões, informou nesta sexta-feira (3) a representantes de sindicatos de comerciários que não vai promover demissão em massa ou fechamento de lojas até 19 de março, quando apresentar o seu plano de recuperação judicial.

"Até lá, a empresa se comprometeu a comunicar cortes pontuais com antecedência ao sindicato", informou à Folha de S.Paulo Nilton Neco Souza da Silva, representante dos comerciários na Força Sindical e presidente do sindicato dos empregados no comércio de Porto Alegre.

Além de Neco, participaram da reunião com representantes da Americanas o presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, que também está à frente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo; o presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio, Márcio Ayer; e o presidente da Fecomerciários (Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo), o deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP).

De acordo com as entidades, a Americanas já soma quase 17 mil ações trabalhistas, que juntas representam uma dívida de R$ 1,53 bilhão. Antes do encontro, as entidades sindicais promoveram um ato na Cinelândia, centro do Rio, em defesa dos 45 mil trabalhadores diretos da Americanas.

Como a Folha de S.Paulo revelou, a Americanas deu início no último dia 31 ao corte de pessoal, começando pelos terceirizados. Desde o início da recuperação judicial até o momento, segundo a empresa relatou aos sindicatos, foram dispensadas 50 pessoas, incluindo a equipe que cuidava do serviço de televendas. Outros cortes realizados desde então foram pontuais, informou a varejista às entidades.

Na pressa em apresentar a sua recuperação judicial para não ter seus recebíveis bloqueados por bancos credores, a empresa não incluiu os funcionários no pedido. Com isso, o valor devido aos trabalhadores dispensados não poderá entrar no processo de recuperação judicial e deverá ser pago normalmente pela empresa.

Segundo Silva, uma nova reunião com a Americanas, os sindicatos e um representante do Ministério Público do Trabalho deve ocorrer neste mês, depois do Carnaval, para que a varejista atualize os representantes a respeito do plano de recuperação judicial.

"Eles disseram que, no momento, não têm dados sobre quantas lojas seriam fechadas e quantos funcionários seriam demitidos. Estão estudando", diz Silva.

"Prometeram transparência e trabalho em conjunto", afirmou Ricardo Patah, da UGT.