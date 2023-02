SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois das novas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a independência do Banco Central, o ex-banqueiro João Amoêdo disse considerar que o Brasil poderia estar com a taxa de juros mais baixa, se não fossem os comentários do petista para atrapalhar.

Nesta quinta (2), o presidente afirmou que pode reavaliar a autonomia do BC quando terminar o mandato do atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

"Cada vez que Lula faz uma declaração como esta, ele aumenta a instabilidade, o risco institucional e o resultado é o aumento de juros", escreveu Amoêdo em rede social.

O ex-banqueiro, que no ano passado deixou furiosos alguns membros do partido Novo, do qual é fundador, quando anunciou voto em Lula no segundo turno para derrotar Bolsonaro, vem fazendo críticas ao novo presidente na internet, mas mantém o combate ao bolsonarismo. Seu lema agora é fortalecer uma oposição que não esteja preocupada apenas em ocupar o vácuo deixado por Bolsonaro.

Antes da reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado, nesta semana, Amoêdo foi às redes sociais defender a recondução. "A oposição ao PT é vital, mas o caminho, certamente, não é eleger um bolsonarista para a presidência do Senado. Seria um retrocesso", disse.