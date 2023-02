SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O índice de regularização de dívidas da Serasa Experian ficou estável com 44,4% no dado mais recente do indicador de recuperação de crédito, em outubro.

O segmento composto por empresas do setor industrial, agronegócio e terceiro setor foi o maior pagador das contas, com quase 54% dos débitos regularizados. As empresas do varejo, beneficiadas pelo início do aquecimento para as festas de fim de ano, alcançaram 52% das contas quitadas, seguido pelo setor de utilities (contas básicas como energia e gás), com 50%.

Securitizadoras (3,5%) e telefonia (10,8%) tiveram resultado inferior, segundo a Serasa.

No recorte por regiões com maior nível de recuperação do crédito, o Nordeste liderou a lista de pagamentos com 51% de empresas ressarcindo débitos. Na sequência estão a região Sul (48%) e Norte (48%), seguidas por Centro-Oeste (42%) e Sudeste (40%).

O indicador leva em conta o número de dívidas incluídas no sistema de inadimplência a cada mês com recorte baseado em contas pagas por até 60 dias.