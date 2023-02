SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abre a semana em alta. Às 9h45 desta segunda (6), a moeda americana era vendida por R$ 5,17 à vista.

O Ibovespa futuro para fevereiro operava com queda de 1,47%, aos 108.523 pontos.

O dia é marcado pelo novo boletim Focus projetando mais uma alta da inflação, pela oitava vez seguida.

A piora das expectativas vem dos ruídos gerados pelas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central e à condução da política monetária.

Na quinta-feira (2), um dia depois de o BC subir o tom dos alertas sobre riscos fiscais, Lula chamou o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, de "esse cidadão" e disse que pode rever a autonomia da autoridade monetária -aprovada em lei em fevereiro de 2021.

As falas são vistas como "um tiro no pé".

No cenário interno, investidores observam a posse de Aluísio Mercadante no BNDES e a discussão de uma nova tabela do Imposto de Renda.

A Bolsa segue também a baixa vinda de Nova York, que ainda reflete o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, BC dos EUA), e os dados do emprego nos Estados Unidos.

Os resultados colocaram em xeque o otimismo com a desaceleração da inflação e a aposta de corte do juro neste ano nos Estados Unidos.

Na última sessão, na sexta-feira (3), o dólar subiu 1,98%, a R$ 5,14 na venda, maior valorização percentual diária desde 10 de novembro passado (+4,10%) e a cotação de encerramento mais alta desde 23 de janeiro (R$ 5,19).

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de março de 2023.