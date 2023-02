SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a posse de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES, Lula chamou de "vergonha" a Selic estar a 13,75%. Para Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, a taxa básica de juros da economia já estaria mais baixa não fossem as declarações do próprio presidente. O economista afirmou, em entrevista ao UOL News nesta terça (7), que os ruídos entre as falas do petista e as ações de sua equipe econômica causam instabilidade no mercado.

"Se o governo estivesse deixando o ministro Fernando Haddad seguir na linha que preanunciou em janeiro, com o início das medidas, poderíamos estar discutindo a redução dos juros. A taxa de câmbio estaria mais baixa, com o dólar abaixo de R$ 5, não fossem os ruídos que vão sendo produzidos", diz Felipe Salto.

Salto ainda ressaltou que já seria possível reduzir a Selic, mas não da forma drástica como Lula sugere em suas declarações.

Ele afirma que há uma série de componentes pelo lado da inflação, que mostram uma descompressão importante, o que permitiria ao Banco Central reduzir os juros. "Mas não com essa confusão que se faz do ponto de vista político e da falta de uma sinalização mais clara de ajustes pelo lado da despesa" completa o economista.