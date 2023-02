SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As empresas de ônibus de São Paulo projetam um crescimento de 20% no volume de passageiros para o próximo Carnaval na comparação com o feriado de 2019, antes da pandemia.

Pelas expectativas do Setpesp (associação do setor), mais de 550 mil passageiros devem passar pelos terminais rodoviários da Barra Funda, do Jabaquara e do Tietê entre os dias 17 e 19 de fevereiro.

Os destinos mais buscados são a região do litoral, o Vale do Paraíba e interior.

O Setpesp atribui o aumento a fatores como o alto preço das passagens aéreas e o custo com pedágio e combustível nos carros particulares, além da demanda reprimida da pandemia.