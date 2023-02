SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil), beneficiários de outros programas sociais terão acesso a cartão de débito com chip e conta poupança, segundo informou a Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (7).

Um dos programas que passarão a oferecer esses benefícios é o Seguro Defeso -destinado ao pescador artesanal com objetivo de garantir renda durante o período em que este não puder realizar suas atividades devido à piracema.

A Caixa informou ainda que, em breve, irá detalhar os outros programas que entrarão neste rol.

Atualmente, com exceção do Bolsa Família, o cartão permitia apenas o saque, que podia ser feito em agências bancárias ou casas lotéricas. Com a mudança, os usuários conseguirão realizar, também, pagamentos e débitos.