Juiz de Fora teve um saldo positivo no balanço de geração de emprego em 2022. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na última terça-feira (31), a cidade obteve 3.785 novas oportunidades de trabalho durante o ano passado. Foram registradas durante o período 62.530 admissões e 58.745 demissões.



De acordo com o economista e coordenador do curso de Administração da Estácio, Bruno Dore, o setor de serviços foi o que mais obteve resultados positivos, sendo que o ano de 2022 foi o ano sem restrições relacionadas a Covid-19. Porém, outros setores como indústria, construção civil e comércio tiveram números estáveis e até mesmo negativos, por conta da alta de juros para conter a inflação que se manteve alta durante o ano passado.



“Esses números já vem em uma tendência de decrescimento. Em 2022 foram gerados menos empregos do que em 2021 e a expectativa para 2023 também não é muito boa. É um cenário desafiador, pois os juros continuam muito elevados.”



Outros fatores para a diminuição da oferta de vagas nesses setores, segundo o economista, é a inflação, que pode se descontrolar, causando uma pressão nos preços, reduzindo o poder de compra dos consumidores e além disso, somado aos juros altos, há uma retração do comércio e da indústria. O economista também alega que a falta de uma capacidade de investimento por parte do governo federal, que irá enfrentar dificuldades e restrições no orçamento para o próximo ano.