SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henrique Meirelles, que comandou o Banco Central nas gestões anteriores de Lula, não faz previsão otimista para a crise que se acirrou nos últimos dias entre o presidente e a autoridade monetária.

Pelo desenrolar das falas do petista, ele diz ter a impressão de que não vai haver recuo no conflito.

Questionado se teria algum conselho a Lula neste momento, Meirelles sugere uma fala conciliadora.

"Minha recomendação é que ele diga que as medidas de ajuste fiscal serão implementadas ao mesmo tempo que as medidas sociais", diz Meirelles.

Ele sugere reiterar que as medidas propostas e anunciadas pela equipe econômica serão colocadas em prática. "De maneira que, com isso, baixem as expectativas de inflação, permita ao Banco Central baixar os juros e, em consequência, o país cresce mais", diz.

Em suas abordagens recentes sobre o Banco Central, Lula tem citado Henrique Meirelles. O petista afirma que, em seus governos anteriores, Meirelles não era menos independente do que Roberto Campos Neto é hoje.