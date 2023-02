SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entenda por que a Apple é a única big tech que não anunciou uma demissão em massa na atual onda de cortes. Ações da Light despencam e escancaram problemas novos e antigos da distribuidora de energia e outras notícias do mercado nesta quarta-feira (8).

POR QUE A APPLE ESCAPOU DAS DEMISSÕES?

Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet, Twitter, Salesforce, Tesla, Dell? A lista de grandes empresas de tecnologia que promoveram demissões em massa no atual cenário de juros altos não para de crescer.

Entre elas, porém, não aparece a maior em valor de mercado: a Apple.

O que explica?

Contratações: ao contrário de suas rivais, a companhia da maçã não expandiu seu quadro de profissionais em dezenas de milhares de funcionários durante o boom da digitalização forçada pela pandemia.

Demanda resiliente: mesmo com a alta da inflação, a procura pelos produtos da Apple se manteve forte, o que fez a empresa bater as estimativas de receitas dos analistas e cair menos na Bolsa. A companhia detém 20% das vendas de smartphones, mas concentra 80% dos lucros do setor.

Foco em serviços: a empresa também concentrou esforços em desenvolver suas ferramentas próprias, como Apple Pay e Apple Music, atraindo novas receitas.

Sim, mas? A empresa tem pela frente dois temas que podem virar uma baita dor de cabeça:

As brigas judiciais, tanto com outras companhias quanto com governos, devem aumentar. Além da bronca com os carregadores, há reclamações sobre a taxa de 30% que ela cobra sobre as compras realizadas nos apps de terceiros.

Os problemas recentes de produção na China, onde fica a maior fábrica de iPhones do mundo, aceleraram a estratégia de diversificar sua produção para a Índia. Mas a transição levará tempo e ela poderá ficar no meio de uma disputa diplomática entre EUA e China.

Mais sobre demissões em tecnologia

Nesta terça, a plataforma de videoconferência Zoom, uma das que mais cresceram durante a pandemia, anunciou a demissão de 1.300 funcionários, ou 15% do quadro de trabalhadores.

Veja como trabalhadores brasileiros do setor de tecnologia que eram habituados a trocar de emprego por opção tentam se acostumar com a realidade da demissão.

AÇÕES DA LIGHT DESPENCAM

As ações da distribuidora de energia Light afundaram 13,55% nesta terça, em nova rodada de perdas que marcam a desconfiança dos investidores em relação ao futuro da concessão.

No ano, elas já tombaram 38%. Desde 2020, a queda acumulada é de 88%.

O que explica: os problemas da Light são antigos, mas a queda das ações nos últimos dias é uma reação ao anúncio da companhia de que havia contratado a Laplace, conhecida por reestruturar companhias com problemas financeiros, entre elas a Oi.

Surgiram inúmeros boatos, entre eles o de que a empresa iria pedir recuperação judicial, algo que a lei proíbe para as distribuidoras.

Crise particular: a Light enfrenta uma série de desafios, que vão desde problemas de segurança pública no Rio de Janeiro até um contágio da crise da Americanas.

Um dos problemas é o prazo da concessão. A empresa atende 4,5 milhões de usuários no Rio de Janeiro, cujo contrato tem prazo de vencimento em junho de 2026.

Por causa desse limite, a companhia tem dificuldade de rolar sua dívida (que era de R$ 8,7 bilhões no 3º trimestre) com os bancos além de 2026.

Ao contrário de outras grandes distribuidoras, a Light tem apenas essa concessão, outro fator de risco analisado pelos bancos na hora de rolar a dívida.

Isso enquanto o mercado de crédito passa por um momento de estresse pelo caso Americanas. O bilionário Carlos Alberto Sicupira, um dos acionistas de referência da varejista, tem 10% da Light.

Há também as perdas na operação em áreas controladas pela milícia. Com o elevado custo com furto de energia e da inadimplência, a empresa queima caixa. São cerca de R$ 800 milhões por ano.

LULA X BC

Sai dia, entra dia e as trocas de recados entre o Banco Central e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continuam.

Nesta terça (7), enquanto a autoridade monetária e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizaram uma trégua, o presidente voltou ao ataque.

De um lado? Lula disse que não quer criar confusão com o BC, mas cobrou vigilância de Haddad, Simone Tebet (Planejamento) e de senadores.

Os dois ministros compõem, ao lado de Roberto Campos Neto, o CMN (Conselho Monetário Nacional), órgão que pode encaminhar ao chefe do Executivo o pedido de destituição do presidente do BC. A troca tem que passar pelo aval do Senado.

Do outro? Campos Neto disse que quanto mais independente o BC, menos o país paga o custo dos juros

Em ata da última reunião, o BC citou "especial preocupação" com a piora nas projeções de inflação e reafirmou seu compromisso para "reancorar as expectativas do mercado" ?entenda mais abaixo.

Gesto: no que foi considerado um aceno do BC ao governo, o documento diz que a execução do pacote de Haddad que promete reduzir o rombo de R$ 242,7 bilhões poderia reduzir a pressão sobre a inflação. O ministro disse que a ata veio "mais amigável".

Entenda aqui o que é a autonomia do Banco Central, por que a medida é alvo de críticas do governo e como a troca de farpas entre Lula e a autoridade monetária afeta a economia do país.

O que são as "expectativas de inflação" e por que elas importam? Quando os agentes do mercado acreditam que o BC fará seu papel a qualquer custo para colocar a inflação dos próximos anos na meta, as projeções dos analistas ficam "ancoradas" nessas metas.

Não é isso que vem acontecendo, como mostra a pesquisa da autoridade monetária com gente do mercado.

O problema é que esses cálculos esperando uma inflação maior ?seja pelo risco fiscal ou por eventual ingerência do governo na política monetária? acabam gerando mais inflação, pressionando os juros futuros e forçando o BC a manter os juros altos por mais tempo.

É por essa razão que as críticas do presidente ao BC têm elevado as expectativas de inflação e gerado um efeito contrário ao pretendido pelo governo.

Opinião:

Com autonomia do BC, pessoas e empresas passam a esperar inflação mais baixa, e assim fica mais fácil conter o aumento dos preços, escreve o colunista Bernardo Guimarães.

O que Lula vai ganhar dando murro na faca de juros, gastos e estatais? Nada, afirma o colunista Vinicius Torres Freire

ITAÚ TAMBÉM CONTABILIZA PREJUÍZO COM AMERICANAS

O Itaú Unibanco foi mais um banco a antecipar eventual prejuízo por ser credor da Americanas em seu balanço do ano passado, antes do rombo contábil vir à tona.

- O Santander também havia feito isso na quinta (2), quando separou R$ 1,1 bilhão (cerca de 30% de sua exposição) em despesas com provisões (uma reserva dos bancos para cobrir calotes).

Em números: o Itaú aumentou sua despesa com provisão em R$ 1,7 bilhão no último trimestre de 2022.

- Falando de "empresa de grande porte que entrou em recuperação judicial", em referência à Americanas, o banco disse que reforçou as despesas com provisões "para cobrir 100% da exposição, gerando um impacto de R$ 719 milhões no resultado final".

Mais números: o lucro recorrente do Itaú foi de R$ 7,668 bilhões no quarto trimestre de 2022, alta de 7,1% ante 2021, mas abaixo da projeção média de analistas, de R$ 8,24 bilhões.

Mais sobre a recuperação judicial da Americanas

Entenda por que a briga da varejista contra os bancos na Justiça virou uma disputa entre os tribunais do Rio e São Paulo.

Companhia pede à Justiça que Stone desbloqueie R$ 45 milhões.