SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aloizio Mercadante escreveu um pedido de desculpas para enviar às centrais sindicais que ficaram chateadas porque nao foram convidadas para sua cerimônia de posse na presidência do BNDES na segunda-feira (6) e culpou a gestão Bolsonaro pelo equívoco.

Na carta a ser enviada aos sindicalistas, Mercadante afirma que o fato de todas as centrais sindicais não terem sido chamadas para o evento foi um grave erro.

Dirigentes da Força, da UGT e da CSB reclamaram de desprestígio. A CUT foi ao evento.

"A orientação era a de que todas fossem convidadas para o ato. Entretanto, o cerimonial do banco foi completamente desmontado pelas gestões anteriores, que esvaziaram os eventos do BNDES, o que contribuiu para o equívoco na emissão dos convites", diz no comunicado.

Ele também vai convidar todas as centrais sindicais para uma reunião em que será apresentado o plano estratégico do BNDES e diz que é "imprescindível" a participação das centrais sindicais.

"Tenho profundo respeito e uma relação histórica com as centrais. Nossa gestão no banco será marcada pelo diálogo e pelo entendimento, marca fundamental de todos os nossos governos, e as portas do BNDES estarão sempre abertas", afirma Mercadante na carta.