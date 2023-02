BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está isolado nas críticas que vem fazendo à autonomia do BC (Banco Central). Apesar das reiteradas declarações contra a atuação do presidente da instituição, Roberto Campos Neto, os presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não planejam mudar a lei.

Interlocutores de ambos afirmam que a aprovação do projeto que blinda as decisões do BC é tida como uma conquista do Parlamento sobre a qual não pretendem retroceder. Além disso, não haveria clima político nem votos para rever a regra.

Nos últimos dias, Lula tem feito duras críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse nesta semana que a atual taxa básica de juros do país, a Selic, é uma vergonha.

"Não existe justificativa nenhuma para que a taxa de juros esteja em 13,75% [ela está na verdade em 13,75%]. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juro", disse Lula.