SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os investimentos no RendA+, novo título do Tesouro Nacional voltado para a aposentadoria, superaram R$ 60 milhões na primeira semana de negociação na B3.

Segundo o ministério da Fazenda, 7.675 investidores adquiriram o produto entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro. O valor negociado representa 12% do total de títulos vendidos no mesmo período -cerca de R$ 475 milhões.

O resultado foi considerado um "extremo sucesso" pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. "Vamos continuar trabalhando e investindo no produto para potencializar ainda mais esse crescimento e ajudar mais famílias a perceberem os benefícios que a poupança de alguma parcela da renda pode gerar no futuro", disse, em comunicado.

Lançado no final de dezembro, o RendA+ é o mais recente título público lançado pelo Tesouro Nacional, voltado a investidores que querem poupar recursos extras para a aposentadoria.

O produto é atrelado à inflação mais uma taxa de juros real -atualmente na casa dos 6%, de acordo com o simulador disponível no site do órgão.

A principal diferença em relação aos outros títulos está na forma de resgate dos investimentos. Como o objetivo é estimular que o investidor acumule valores ao longo dos anos para recebê-los no futuro como um benefício mensal, o recebimento não ocorrerá de uma vez, mas em 240 parcelas -ou seja, ao longo de 20 anos.

Atualmente, são oferecidos oito opções de data de conversão: 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065.

De acordo com o ministério da Fazenda, os papéis do Renda+ preferidos na primeira semana foram os de 2030, com R$ 24 milhões em compras (40% do total). Em seguida, aparecem os títulos para 2035, com R$ 10 milhões negociados, e para 2045, com R$ 8,28 milhões.

Outra novidade do Renda+ é em relação a forma de aquisição. Interessados podem agendar compras mensais de novos títulos -o que seria equivalente a novos aportes-, com possibilidade de pagamento via Pix.

O valor mínimo para começar a investir é de aproximadamente R$ 30 e as aquisições estão disponíveis na plataforma Tesouro Direto.

Na avaliação de especialistas consultados pela reportagem, o novo produto possui vantagens e desvantagens, mas o balanço tende a ser mais positivo do que negativo.

Entre os pontos favoráveis do título estão a simplicidade de aquisição e o menor custo em relação a investimentos de propósito semelhante -como os planos de previdência privada.

Por outro lado, o produto foi considerado pouco flexível, já que não permite ao investidor definir como prefere receber a renda após a acumulação. O pagamento é fixo em 240 parcelas.

O QUE É O TESOURO RENDA+?

É um novo título público lançado pelo Tesouro Nacional, com garantia soberana, voltado para quem deseja poupar para a aposentadoria. A lógica é aplicar os recursos durante certo período e, depois, receber um valor mensal por 20 anos.

O QUE PRECISO SABER PARA INVESTIR?

O interessado precisará responder basicamente a duas perguntas: quando quer se aposentar e quanto quer receber mensalmente no futuro. O simulador do Tesouro indicará quantos títulos precisa comprar para atingir o objetivo e, consequentemente, quanto será preciso investir ao longo dos anos.

Em relação ao prazo, a oferta inicial prevê oito opções de data de conversão (quando a pessoa começa a receber a renda dos investimentos): 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065. Ou seja, é possível investir ao longo de até 40 anos. Em relação ao valor, a aplicação mínima fica em torno de R$ 30. Não há um piso para a renda a ser auferida no futuro.

O QUE É O PERÍODO DE ACUMULAÇÃO?

É o período em que o poupador realiza a aplicação dos recursos. O título fica disponível para novos aportes até a véspera da data de conversão.

O QUE É O PERÍODO DE CONVERSÃO?

A partir da data de conversão, explicitada na própria denominação do título, o poupador passa a receber a renda mensal obtida a partir dos aportes e dos rendimentos. Esse valor passa então a ser corrigido mensalmente pela inflação, para preservar o poder de compra, até o fim dos 20 anos de pagamentos previstos na modalidade.

COMO FAÇO PARA INVESTIR?

O interessado pode fazer o cadastro simplificado no Portal do Investidor, ou buscar diretamente a intermediação de um banco ou corretora.

POSSO APLICAR OS RECURSOS VIA PIX?

Sim. No entanto, essa modalidade no momento está disponível apenas para investidores que realizarem o cadastro simplificado. Outras instituições financeiras poderão aderir a esse sistema no futuro.

POSSO RESGATAR O TESOURO RENDA+ ANTES DE CONCLUIR O PERÍODO DE ACUMULAÇÃO?

Sim, é possível se desfazer dos títulos antes do prazo previsto, desde que respeitada a carência de 60 dias após a compra dos papéis. A opção é útil para o caso de alguma necessidade emergencial, ou desinteresse em manter o investimento, embora essas razões não sejam pré-requisito para a venda -depende apenas da vontade do investidor. No entanto, é preciso atenção, pois os títulos estão sujeitos a marcação de mercado, isto é, o preço da venda oscila conforme as condições do mercado. Por isso, pode não ser vantajoso resgatá-lo antes da hora.