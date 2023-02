SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A navegação interior, que abrange o transporte de carga por rios e afluentes, transportou 38,4 milhões de toneladas em 2022, alta de 5,4% em relação ao ano anterior, de acordo com o balanço que a

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) divulga nesta semana.

O maior avanço em movimentação foi do milho, com 22,1 milhões de toneladas transportadas na navegação interior, o que representa um salto de 87% na comparação com 2021.

Petróleo e derivados também se destacaram com aumento de 14%.

Ainda de acordo com a Antaq, as regiões hidrográficas amazônica e do Tocantins-Araguaia tiveram um impulso de 14,5% e 13% no transporte interior no último ano e representaram, juntas, 76% de toda a movimentação.

Na contramão, as hidrovias Atlântico Sul e Paraná tiveram uma queda em torno de 30% cada.