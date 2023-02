RIO DE JANEIRO, RJ - SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (9) a abertura de um concurso público para contratar 373 novos empregados de nível técnico, além de abrir 746 vagas em cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 5.563,90.

As inscrições poderão ser feitas entre 15 de fevereiro e 17 de março e a taxa para participar é de R$ 62,79. O edital completo do concurso pode ser acessado aqui. As provas serão realizadas no dia 30 de abril.

As vagas são para profissionais de operação, manutenção, segurança do trabalho, operação de lastro, inspeção de equipamentos e instalações, suprimentos, logística de transporte e controle, enfermagem do trabalho, e projetos, construção e montagem. Não é requerida comprovação de experiência profissional prévia. Os candidatos aprovados, quando convocados, poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da Petrobras.

O concurso reserva 8% das oportunidades para deficientes, valor superior aos 5% previstos em lei, e 20% para negros, conforme estabelecido em lei.

É o primeiro concurso para a contratação de profissionais pela estatal desde 2018 e tem o objetivo principal de reforçar as equipes de trabalho nos campos do pré-sal, segundo o presidente da companhia, Jean Paul Prates.

A Petrobras oferece previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.

O processo, que será organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos), terá validade de 12 meses, e poderá ser prorrogado por mais 12 meses uma vez, a critério da estatal.

"Com esse processo seletivo, a Petrobras busca atrair novos talentos com formação técnica para atuar, principalmente, no desenvolvimento de campos de petróleo no pré-sal", disse o executivo, em nota distribuída nesta quinta.

"Estamos em busca de profissionais com perfil inovador, conectados com o futuro, dispostos a colocar a mão na massa para contribuir com os resultados da companhia."

Em vídeo distribuído pela empresa, Prates disse que a seleção é "uma grande oportunidade para as pessoas que aguardavam ansiosamente a abertura de um novo concurso".

Em 2018, em seu último concurso, a Petrobras abriu 108 vagas para profissionais com níveis superior e médio. A empresa vinha fazendo planos de demissão voluntária para adaptar seu quadro a uma estratégia de enxugamento de ativos e foco das atividades no pré-sal.

Em 2021, por exemplo, 2.847 empregados deixaram a empresa e 90 foram admitidos.

ESTATAL ALERTA PARA MENSAGENS SOBRE VAGAS DE EMPREGO

A Petrobras faz alerta para tentativas de golpe e informa que não oferece vagas de emprego ou promessas de cadastro em banco de currículos. Segundo a empresa, a contratação de empregados pela Petrobras é realizada, exclusivamente, por processos seletivos públicos. Se receber qualquer mensagem desse tipo, apague-a imediatamente.