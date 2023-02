SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo golpe envolvendo o Pix, meio de pagamentos instantâneos do Banco Central, pode fazer clientes perderem muito dinheiro, acreditando que estão sendo atendidos por um funcionário do banco no qual têm conta.

Segundo os relatos, os criminosos se fazem passar por profissionais da empresa bancária onde o consumidor tem conta para tentar conseguir dinheiro das vítimas. A novidade é que conhecem detalhes sobre as movimentações, ou seja, conseguem a senha do banco online de alguma forma.

Um caso recente envolvendo uma correntista do Itaú viralizou nas redes sociais. A cliente quase chegou a fazer a transferência de R$ 10 mil para os golpistas, mas, após um tempo de conversa, diz que desconfiou do golpe.

Marcella Centofanti diz, nas redes sociais, que recebeu uma ligação e a pessoa do outro lado da linha disse ser funcionário do Itaú, onde ela tem conta. Segundo seu relato, o falso trabalhador sabia de detalhes de movimentações financeiras feitas por ela em sua conta nos últimos dias.

Durante o período de conversa, ele chegou a colocá-la na espera, simulando estar fazendo um atendimento bancário, e tocou a música do Itaú usada nessas ocasiões. "Ele citou o que saiu e entrou da minha conta nos últimos dias. Pix que eu fiz e recebi, com nomes e valores, além de débitos automáticos precisos nos centavos. O meu saldo. Tudo EXATO", disse.

Nos comentários, clientes de outros bancos citam que também chegaram a ser abordados da mesma forma por criminosos em momentos recentes. Alguns deles, por sorte, não caíram no golpe. Outros acabaram perdendo dinheiro.

Em nota enviada ao UOL, o Itaú Unibanco afirmou saber dos fatos, mas não esclareceu como os criminosos conseguiram os dados da movimentação bancária da cliente. Se foi falha na segurança ou alguma outra artimanha.

Nas redes, usuários afirmam que o golpe é conhecidos dos gerentes.

AÇÃO É CONHECIDA COMO GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO

Embora com nova abordagem, o golpe não é tão novo. Conhecido como golpe do falso funcionário, a ação de criminosos já chegou a ser descrita em outras ocasiões pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em alerta aos clientes bancários contra a ação de golpistas.

Segundo a federação, abordagens do tipo são conhecidas como crimes que usam a engenharia social, "que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões para os criminosos, ou faça transações em favor das quadrilhas".

De acordo com a Febraban, os aplicativos dos bancos contam com o máximo de segurança desde o desenvolvimento até a utilização pelo usuário. Dentre as principais dicas de especialistas em segurança na internet estão nunca fornecer senhas e dados pessoais em contatos por telefone, email ou WhatsApp.

PASSO A PASSO DO GOLPE

1.Golpista liga para cliente se passando por funcionário do banco

2.Ele pede para a vítima confirmar as últimas operações da conta e cita entradas, saídas e detalhes precisos do extrato bancário

3.Golpista pede para vítima entrar no aplicativo do banco e alterar a senha de acesso. Para aumentar a credibilidade, sugere a criação de senhas seguras e diz para vítima registrar um boletim de ocorrência

4.Criminoso cita supostos depósitos feitos pela conta, citando os nomes dos destinatários, desconhecidos para a vítima

5.Golpista, então, pede para a vítima refazer as operações para os mesmos destinatários, justificando que o banco reconheceria a duplicidade e, então, cancelaria as transferências ?na verdade, nesse momento, o dinheiro é destinado às contas associadas ao criminoso

SAIBA COMO SE PROTEGER DO GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO

- Caso receba uma ligação do tipo, avise o banco imediatamente nos canais de atendimento oficiais

- Não faça transferências durante as ligações, principalmente para nomes desconhecidos

- Nunca forneça os dados da sua conta, cartão ou aplicativo. Um funcionário real geralmente não precisa de mais informações sobre um cliente que já é seu

- Não siga o passo a passo sugerido pela ligação suspeita

- Não acesse sua conta ao receber ligações em nome do banco

- Nunca fale nem digite sua senha no teclado do telefone

- Contorne a sensação de urgência passada pelo golpista com perguntas para atestar a veracidade da ligação