SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As publicitárias e sócias Sophie Carelli Wajngarten e Bianca Wajngarten se preparam para apresentar ao público uma nova rede social, o Which. Concebida por elas, a plataforma traz aos seus usuários a possibilidade de fazer enquetes e rankings sobre os mais diversos temas.

O Which se propõe a criar "uma comunidade que pergunta e responde", em tempo real, a questões corriqueiras e complexas. Aqueles que acessarem o seu aplicativo poderão criar enquetes como "qual o melhor restaurante do Rio de Janeiro?" e "qual vestido devo usar?", por exemplo.

O feed da plataforma é apresentado de forma verticalizada, como ocorre no TikTok, e os usuários podem optar por fazer perguntas anonimamente quando quiserem.

"A expectativa é que as pessoas encontrem no Which as respostas de um serviço que nunca existiu no mercado. E, por esse motivo, adquiram um novo comportamento baseado no compartilhamento de opiniões e indicações", diz Sophie Carelli Wajngarten. Ela é casada com Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro (PL).

A ideia, segundo a publicitária, é que a rede social também seja explorada por empresas, que poderão ter um novo canal direto com os consumidores para saber quais são as suas preferências.

"As marcas também irão se beneficiar com o Which. Terão nas mãos uma ferramenta para analisar e antecipar gostos e tendências", diz ela.

Agora disponível para download nos sistemas Android e iOS, até então o Which vinha sendo testado apenas por amigos e familiares das sócias. "Esperei o aplicativo ficar sem bugs e redondinho para começarmos a divulgar", explica Sophie.