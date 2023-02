SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto o novo governo inicia o debate sobre a regulamentação trabalhista dos entregadores de aplicativo, a representação das empresas que defendem seus interesses no assunto também se movimenta.

Nesta quarta (8), a empresa de serviço de entregas Lalamove se desligou do MID (Movimento Inovação Digital), associação que reúne mais de 170 empresas, como Rappi, 99, Loggi, Zé Delivery, Quinto Andar, Memed, OLX, Mercado Pago, Gympass, Flixbus, Getninjas, Dr. Consulta e outras.

A saída da Lalamove acontece logo após o MID apresentar ao Ministério do Trabalho, na terça (7), uma proposta de modelagem de política pública para os entregadores, com a sugestão de se criar um banco de dados para reunir informações sobre os trabalhadores.

Procurados pelo Painel S.A., a Lalamove e o MID não quiseram comentar a saída .

Nesta quarta (8), Vitor Magnani, presidente do MID, disse que o primeiro passo é o poder público ouvir entregadores e motoristas que estão nas ruas trabalhando. "Acreditamos que vamos conseguir construir uma regulação que atenda os trabalhadores por aplicativo, governo e empresas. Partimos do diálogo democrático, algo que precisamos constantemente ressaltar como única saída para termos políticas públicas eficientes. E este governo é a esperança que temos para retomarmos essa premissa no Brasil", disse Magnani.