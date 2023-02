SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O problema da falta de matéria prima, que assombrou os negócios por causa da quebra na cadeia de fornecimento pela pandemia, retomou o cenário de normalidade, segundo levantamento da Fiesp com 243 empresas.

De acordo com a entidade, o setor industrial registrou bons níveis na disponibilidade de aço, resinas, ferro, alumínio e papelão em janeiro.

Quase 86% das empresas indicaram boa oferta dos insumos. Cerca de 14% relatam alguma dificuldade de encontrar tais produtos, mas não houve registro de falta no mercado, segundo a pesquisa.

Para fevereiro, a expectativa é que a dificuldade para encontrar as matérias-primas fique no mesmo patamar, em torno de 13%.

Segundo a Fiesp, as empresas entrevistadas também relatam aumento de 6% no preço de componentes eletrônicos e de 10% no vidro.

Joana Cunha com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix