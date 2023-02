MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - Gilberto Carvalho foi nomeado para o cargo de secretário Nacional de Economia Popular e Solidária no Ministério do Trabalho e Emprego. O convite para assumir a secretaria foi feito pelo ministro do Trabalh, Luiz Marinho e a oficialização foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (10), assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Um dos membros fundadores do PT, Carvalho participou de todos os governos do partido. Nas primeiras gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi chefe de gabinete do petista. Durante a campanha eleitoral de 2022, foi um dos responsáveis por coordenar a campanha vitoria de Lula.

No governo da ex-presidente Dilma Rousseff, Gilberto foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele também presidiu o Conselho Nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria).

Gilberto Carvalho tem um longo histórico de articulação com organizações da sociedade civil, seja pela época em que esteve nos governos, ou por sua atuação na Pastoral Operária, movimento ligado à Igreja Católica no Brasil.

Em 2020, Lula e Carvalho foram denunciados na Operação Zelotes, por suspeita de participação em um esquema de corrupção na edição de uma Medida Provisória para beneficiar o setor automotivo. Em 2021, tanto Lula quanto Carvalho foram absolvidos pela Justiça Federal.