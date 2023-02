SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sofrer uma fuga de clientes nos últimos dias, a gestora de recursos Infinity Asset anunciou nesta semana o fechamento de três fundos de investimentos em renda fixa para resgates e aplicações.

Em dezembro de 2022, a companhia foi desligada do quadro de associados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) após acusações de infrações e descumprimentos à autorregulação.

Contudo, em fato relevante divulgado nesta semana, a Infinity atribui o "aumento repentino e atípico" de saques de cotistas a uma reportagem publicada em portal de notícias especializado em investimentos. Segundo a gestora, pedidos de resgates ocorreram no dia seguinte à divulgação do conteúdo, que falava sobre a exclusão da companhia da Anbima.

"Infelizmente, ao afirmar que 'principal fundo derrete 59%' e reafirmar que 'o patrimônio líquido do fundo derreteu 59%', a matéria acabou dando a entender equivocadamente que houve uma desvalorização abrupta dos ativos da carteira do Fundo, provocando uma enorme desinformação aos cotistas do Fundo", diz o comunicado.

O primeiro fundo foi fechado na terça-feira (7). Chamado de Infinity Select, o fundo em renda fixa era considerado o carro-chefe da gestora, mas viu seu patrimônio cair para R$ 280 milhões, após R$ 430 milhões em retiradas em pouco mais de um mês.

No dia seguinte (8), a Infinity anunciou o fechamento do segundo fundo, o Infinity Lotus, que tinha R$ 146 milhões em dezembro, mas sofreu R$ 50 milhões em saques.

Na quinta-feira (9), a companhia comunicou o encerramento de um terceiro fundo. O Infinity Tiger, que tinha mais de R$ 138 milhões no começo de dezembro, ficou com o patrimônio praticamente pela metade.

Com o fechamento, os clientes dos fundos encerrados terão que esperar para movimentar o dinheiro. A Infinity diz que os cotistas podem obter informações por meio do email: legal@rjicv.com.br ou do telefone (21) 3500-4507.

Segundo o comunicado, o fechamento dos fundos para resgates e aplicações por parte da administradora visa preservar o investidor.

"Em razão de negociabilidade de ativos componentes da carteira do Fundo, há a necessidade de realização de avaliações, em função da quantidade de resgates recebidos, para que sejam ajustadas sem que haja qualquer tipo de prejuízo para os investidores", diz o texto.

Sobre o desligamento da Anbima, a gestora ponderou que, desde junho de 2021, a associação vem divulgando a existência do processo e da ação judicial que tramita em segredo de justiça, acrescentando que a companhia está pleiteando a "garantia de seu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito da referida apuração".

"É importante esclarecer que a decisão da Anbima não altera de forma alguma o funcionamento normal dos fundos geridos por nós, bem como os devidos controles de risco do mercado, liquidez e a forma de gestão. A Infinity Asset permanece cumprindo em todos os seus atos as diretrizes contidas nos manuais de melhores práticas e respeitando os Códigos da Anbima", disse.

De acordo com o documento sobre o processo, a Infinty foi penalizada por fazer investimentos em violação aos limites previstos nos regulamentos; falhar no processo de acompanhamento dos riscos de crédito das operações; falhar na administração de potenciais conflitos de interesses; atuar em situação de potencial conflito de interesses; e não evitar práticas que pudessem prejudicar a administração de recursos de terceiros.

A decisão pelo desligamento do quadro associativo foi tomada de forma unânime pela entidade de autorregulação.