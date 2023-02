SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de entidades industriais e de empresas de certificação enviou uma carta ao ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, nesta quinta-feira (9) pedindo que as nomeações de dirigentes das organizações sob o comando da pasta fiquem restritas a perfis técnicos.

O documento indica um receio de que as futuras nomeações do governo contemplem indicados por partidos. A carta cita preocupação com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia) e o Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

No mês passado, o presidente Lula exonerou diversos quadros das cúpulas dos dois institutos por considerá-los nomes de Jair Bolsonaro.

O Inmetro segue sem um presidente formalmente empossado após a saída de Marcos Heleno Guerson. No Inpi, Cláudio Vilar Furtado, que trabalha no instituto desde 1998, assumiu interinamente. Na cerimônia de posse como ministro, no mês passado, Alckmin citou Inmetro e Inpi como pilares do processo de reindustrialização do país.

"Está demorando demais e estamos preocupados. O Inmetro e o Inpi precisam ter pessoas alinhadas com a infraestrutura da qualidade. Como a gente não sabe quem é, a preocupação é que isso recaia em algum ambiente político que não sabe nem o endereço do Inmetro", afirma Synesio Batista, presidente da Abrac (que reúne empresas de certificação).

Segundo ele, a ideia das empresas não é indicar seus próprios nomes, apenas defender a nomeação de pessoas que tenham conhecimento técnico da infraestrutura da qualidade.

Além da Abrac, a carta é assinada por Abimaq (associação da indústria de máquinas e equipamentos), Abrinq (fabricantes de brinquedos), Abinee (indústria elétrica e eletrônica), ABNT, Abrapem (fabricantes de balanças, pesos e medidas), Remesp (Rede Metrológica de São Paulo), Abilux (indústria de iluminação) e Abilumi (fabricantes e importadores de produtos de iluminação).