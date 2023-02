RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O setor de extração de petróleo e gás paga o maior salário inicial do Brasil. A conclusão é de um estudo divulgado nesta sexta-feira (10) pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

Em média, o salário de admissão em extração de petróleo e gás chegou a R$ 9.605 em 2022. A quantia é quase cinco vezes mais do que a média nacional das áreas analisadas (R$ 1.944), diz a entidade.

O estudo leva em consideração os salários de 2022 em termos reais ?ou seja, os valores nominais com o desconto da inflação. A fonte dos dados é o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que contempla vagas de trabalho formal.

De acordo com a Firjan, além de se sobressair em termos absolutos, a extração de petróleo e gás também teve avanço de 10,8% no salário de admissão em 2022, na comparação com 2021.

"É um setor que, além de estar aquecido, demanda um alto nível de especialização dos profissionais", afirma Jonathas Goulart, gerente de estudos econômicos da Firjan.

O segundo maior salário de admissão, de R$ 6.185, foi registrado pela área de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. É o setor que engloba atividades em embaixadas e consulados estrangeiros no Brasil, diz o estudo.

O terceiro lugar do ranking foi preenchido pela área de pesquisa e desenvolvimento científico. O salário médio de admissão atingiu R$ 4.884, conforme a Firjan.

Em seguida, destacam-se serviços de tecnologia da informação (R$ 4.771), atividades de serviços financeiros (R$ 4.288) e atividades de apoio à extração de minerais (R$ 4.021).

ENGENHEIROS LIDERAM RANKING POR OCUPAÇÃO

O levantamento também traz um recorte por ocupação. Nessa análise, os engenheiros chamam atenção. Das 10 categorias com os maiores salários médios de admissão, 7 são desse campo.

Os engenheiros em computação lideram o ranking. O salário médio inicial foi calculado em R$ 13.281.

Esses profissionais, diz a Firjan, também se destacaram pela alta nos ganhos de admissão frente a 2021 (18,5%). O aumento do salário inicial dessa classe superou R$ 2.000, o maior entre as ocupações analisadas, segundo o estudo.

Em seguida, aparecem engenheiros de minas (R$ 11.560), engenheiros químicos (R$ 9.652), engenheiros mecânicos (R$ 9.572), médicos clínicos (R$ 9.527) e geólogos e geofísicos (R$ 9.236).

*

SETORES COM MAIOR SALÁRIO MÉDIO DE ADMISSÃO EM 2022, EM R$

Extração de petróleo e gás natural - 9.605

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais - 6.185

Pesquisa e desenvolvimento científico - 4.884

Atividades dos serviços de tecnologia da informação - 4.771

Atividades de serviços financeiros - 4.288

Atividades de apoio à extração de minerais - 4.021

Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial - 3.781

Eletricidade, gás e outras utilidades - 3.718

Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde - 3.715

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde - 3.684

OCUPAÇÕES COM MAIOR SALÁRIO MÉDIO DE ADMISSÃO EM 2022, EM R$

Engenheiros em computação - 13.281

Engenheiros de minas - 11.560

Engenheiros químicos - 9.652

Engenheiros mecânicos - 9.572

Médicos clínicos - 9.527

Geólogos e geofísicos - 9.236

Pesquisadores de engenharia e tecnologia - 8.741

Engenheiros metalurgistas e de materiais - 8.515

Engenheiros industriais, de produção e segurança - 8.401

Engenheiros eletroeletrônicos e afins - 8.352