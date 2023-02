SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro aceitou nesta quinta-feira (9) um recurso do BTG Pactual contra a Americanas. No recurso, a instituição financeira pedia a execução de vencimentos antecipados de R$ 1,2 bilhão e que estavam correndo contra a varejista antes do pedido de recuperação judicial (RJ).

A batalha jurídica entre o BTG e a varejista teve início no dia 13 de janeiro, quando a Americanas conseguiu uma tutela cautelar que impedia a cobrança de dívidas pelos credores por um prazo de 30 dias. Logo em seguida, o banco entrou com pedido para bloquear R$ 1,2 bilhão em depósitos feitos pela Americanas e o caso se arrastou em diversas decisões divergentes.

Na nova decisão, o juiz titular Paulo Assed Estefan validou os pedidos do BTG feitos antes de a Americanas encaminhar o processo de recuperação no dia 19 de janeiro.

Para o Serur Advogados, banca responsável pela ação, a decisão é fundamental aos credores que buscaram apoio na Justiça para manter cumprimentos contratuais com a varejista após o anúncio das inconsistências contábeis, no dia 11 de janeiro.

Ao todo, a Americanas tem uma dívida de R$ 3,5 bilhões com ao BTG. O valor de R$ 1,2 bilhão está aplicado pela Americanas em CDBs e Letras Financeiras do banco.

Procurada pela reportagem, Americanas não se manifestou.