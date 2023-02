SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento da empresa de pagamento automático de pedágio Sem Parar em sua base de clientes no estado de São Paulo aponta que 33% dos que vão viajar planejam pegar estrada antes do início do Carnaval, já na quinta-feira (16).

Segundo a empresa, a antecedência nas viagens pode impactar o fluxo das rodovias do estado antes do esperado. A antecipação é atribuída ao home office.

A sexta-feira ainda é o dia preferido para a viagem para 37% dos entrevistados e o sábado, para 21%.

Ainda conforme a pesquisa, 42% dos entrevistados não pegavam a estrada no Carnaval desde 2020, quando a pandemia começou.

O levantamento foi realizado pelo Sem Parar entre os dias 26 de janeiro e 10 de fevereiro, com mais de 1.370 clientes da empresa no estado.

Na escolha dos destinos, 35% afirmam que viajarão para o interior do estado e 34% irão para o litoral, enquanto outros 5% mencionam o Rio de Janeiro.