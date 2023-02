SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bares e restaurantes localizados na rota dos blocos de rua da capital paulista relataram queda de faturamento durante o fim de semana, segundo a Abrasel-SP (associação do setor).

No Largo do Arouche, na região central, o recuo foi de 75%, segundo Joaquim Saraiva, presidente do conselho administrativo da Abrasel-SP.

Em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, a queda na receita foi de 40%.

"Nas regiões onde os blocos passam, os clientes dos bares e restaurantes não conseguem chegar até o local, porque as ruas são interditadas. E o pessoal que está nos blocos não são os clientes que normalmente frequentam os restaurantes", diz Saraiva.

Em janeiro, a entidade já previa o fechamento de alguns estabelecimentos para evitar o movimento de foliões.

Para o Carnaval do próximo ano, a Abrasel-SP pretende levar à prefeitura de São Paulo a sugestão de deslocar blocos para outros locais, como o Autódromo de Interlagos.