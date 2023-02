SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Renan Filho (Transportes) levou para o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, uma preocupação que tem circulado no setor nas últimas semanas: o receio de faltar asfalto para o investimento anunciado de R$ 1,7 bilhão feito pelo governo Lula para obras rodoviárias.

Em reunião nesta quinta (16), segundo a Petrobras, o presidente da estatal disse ao ministro que os pedidos dos clientes de asfalto têm sido atendidos e que a empresa está preparada para suprir a demanda pelo insumo.

Diante do cenário, a ideia é criar um grupo de trabalho entre técnicos da Petrobras, do ministério e do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) para fazer o mapeamento da demanda nacional pelo produto.

Segundo a Petrobras, as vendas de asfalto da estatal tiveram alta de 22% no ano passado em relação a 2021.

Em meio às conversas sobre o risco de escassez do asfalto, o setor cita alternativas como o estímulo à importação do produto ou o aumento do uso de concreto na pavimentação.