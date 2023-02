SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chamada Coalizão Indústria, grupo que reúne os representantes de 14 setores industriais e fazia encontros mensais ou até quinzenais com o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, na gestão Bolsonaro, se reuniu pela primeira vez com o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta sexta-feira (17). Ficou uma expectativa de que os encontros periódicos serão mantidos durante o governo petista.

O grupo, formado por entidades como Abiplast, Abimaq, Aço Brasil, Eletros e Abrinq, levou ao governo uma previsão de investimentos em torno de R$ 459 bilhões pelos setores da Coalizão entre 2023 a 2026. A projeção abrange R$ 120 bilhões pela indústria de alimentos, R$ 75 bilhões do setor de máquinas e equipamentos e R$ 64 pela indústria da transformação do plástico entre as previsões de maior volume.

No encontro, o grupo também apresentou sua pauta com temas prioritários como custo Brasil, reforma tributária, retomada do crescimento econômico, investimentos, exportações e mudanças climáticas, segundo participantes. Marco Polo de Mello Lopes, que coordena a Coalizão, avalia que Haddad manifestou abertura ao diálogo.

Nas reivindicações para o comércio exterior, citaram dificuldade de financiamento às exportações e seguro de crédito para exportação. Também foi levada pelo grupo a questão do aumento do tempo de recolhimento de impostos, para torná-lo compatível com o recebimento das faturas, tema que deve ter continuidade com a Receita Federal.

"É preciso estancar os R$ 23 bilhões que o setor produtivo paga de juros aos bancos para tomar dinheiro para recolher os tributos do governo, em função do descasamento entre o dia de recebimento das vendas das fábricas e o dia de recolher cada tributo federal, estimando ente 30 e 50 dias", diz Synesio Batista, presidente da Abrinq.

"Saí otimista de que o governo vai dar uma atenção especial para a indústria, que a questão da reindustrialização é para valer e que eles estão muito bem intencionados no sentido de fazer uma agenda de competitividade", diz José Velloso, presidente da Abimaq.

"Estabelecer um cronograma de discussões para destravar investimentos e aumentar a competitividade da indústria foi a pauta da reunião com o ministro Haddad e secretários", afirma Ricardo Roriz, presidente da Abiplast.