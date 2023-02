SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Buser registrou queda nas reservas feitas com menos de 24h de antecedência para viagens no Carnaval deste ano.

O patamar caiu para 9,8%, segundo a empresa, ante 15% no Carnaval passado, em abril de 2022.

O aumento na participação das compras de bilhetes com antecipação registrado neste ano pela Buser confirma a tendência puxada pela digitalização do setor com o processo de reserva por meio de aplicativo, diferentemente do modelo tradicional de compra no guichê da rodoviária.

No recorte mensal, as reservas feitas sem antecedência devem mostrar novo recuo. Em fevereiro do ano passado, 17% deixaram as compras de viagens para a última hora, segundo a empresa.