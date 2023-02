SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ONG Gerando Falcões abriu neste domingo (19) uma campanha para arrecadar recursos para a compra de alimentos, roupas e colchões para ajudar as vítimas das chuvas no litoral de São Paulo.

Edu Lyra, fundador da entidade, afirma que, para cada R$ 1 doado pelas pessoas na campanha, o caixa da Gerando Falcões vai colocar mais R$ 1. Segundo ele, a ONG deve entrar com R$ 1 milhão.

"Queremos que muita gente doe para amenizar essa tragédia. É uma questão para a qual toda a sociedade precisa ser convocada. O Brasil tem que repensar e tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas. A falta de planejamento vai matar, sobretudo os mais pobres", diz Lyra.

A ajuda será levada por meio da parceria da Gerando Falcões com cerca de 20 lideranças sociais que já atuam em favelas no litoral. Chamada de "Tamo Junto", a campanha será feita pelas redes e pelo site da ONG.

As fortes chuvas que atingem a região deixaram um rastro de destruição. A prefeitura de São Sebastião (197 km de SP) decretou estado de calamidade pública neste domingo (19). Segundo o governo do Estado, em menos de 24 horas, os acumulados de precipitação ultrapassam os 600 mm em alguns pontos do litoral.