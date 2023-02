SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representantes da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo) vão pedir nesta quinta-feira (23) à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a regulação do mercado de carbono.

Em reunião em Brasília, a entidade pretende discutir a necessidade de ter regras mais claras sobre um mercado que, de acordo com um levantamento do Sebrae, pode movimentar US$ 100 bilhões em emissões de crédito de carbono em sete anos.

Essa é uma demanda que não se restringe ao setor de comércio, uma vez que as emissões já existem além de investidores e projetos. Na ausência de um marco regulatório, no entanto, que estabeleça entre outros pontos critérios tributários, o recurso se perde.

Outra demanda da FecomercioSP será reforçar o papel orientador da pasta com relação à agenda ESG para empresários do setor de comércio e serviços de pequeno e médio portes.

Participam do encontro o presidente do Conselho de Sustentabilidade da Federação, José Goldemberg, o coordenador do Comitê ESG da FecomercioSP, Luiz Maia, a assessora do conselho, Alexsandra Ricci, o presidente do Sindicato de Comerciantes de Sucata de São Paulo (Sindinesfa), Roberto Carlos da Silva, e a head de Relações Institucionais e Governamentais da Entidade, Maria Izabel Mello.