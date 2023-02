SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os benefícios assistenciais pagos pela Caixa Econômica Federal voltam a ser liberados nesta quarta-feira (22), após quatro dias de pausa no calendário do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Os pagamentos deixaram de ser feitos na segunda e terça-feira de Carnaval por se tratar de feriado bancário, quando os bancos ficam fechados.

Para os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a retomada dos depósitos de aposentadorias, pensões e demais benefícios será nesta quinta-feira (23), quando os beneficiários com número final 2 e direito de receber um salário mínimo terão acesso aos valores.

Quem recebe Auxílio Brasil e Auxílio Gás por meio da poupança social digital social pode movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem, aplicativo pelo qual é possível pagar contas e fazer compras, sem necessidade de ir até o banco. Para saque, no entanto, é preciso procurar uma agência da Caixa ou lotérica após gerar um código.

Os demais cidadãos poderão ir até as agências da Caixa para fazer a retirada dos valores, mas somente depois do meio-dia, já que os bancos ficarão fechados pela manhã. Os saques podem ser feitos nos caixas eletrônicos ou nas lotéricas com Cartão do Cidadão, a partir das 12h.

O pagamento dos benefícios sociais começou na última segunda-feira (13). A liberação dos valores ocorre conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). As famílias inscritas no Auxílio Brasil recebem o valor mínimo de R$ 600. No caso do Auxílio Gás, que tem pagamento a cada dois meses, o vale é de R$ 112 em fevereiro.

INSS VOLTA A PAGAR BENEFÍCIOS NESTA QUINTA (23)

O INSS interrompeu o calendário de pagamentos dos benefícios por cinco dias neste Carnaval, de sábado (18) até esta quarta (22). A retomada da liberação dos valores será somente nesta quinta (23), quando aposentados, pensionistas e demais beneficiários terão acesso ao dinheiro.

Os segurados recebem conforme o final do cartão, sem considerar o dígito verificador. O pagamento desta quinta será feito para benefício com final 2 no valor de um salário mínimo.

A sequência de liberações segue até o dia 9 de março para quem tem direito a piso nacional. Os demais beneficiários, com direito a valor maior do que o mínimo, recebem a partir de 1º de março. O INSS paga benefícios a 37 milhões de segurados em 2023.