BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério do Trabalho e Previdência anunciou nesta quarta (22) que o INSS antecipará o pagamento de benefícios para quem mora nos municípios do litoral de São Paulo de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, regiões fortemente afetadas pelas chuvas dos últimos dias.

Segundo a pasta, o valor extra correspondente a um mês de benefício e estará disponível a partir de 27 de março para quem recebe aposentadoria, pensão ou benefício assistencial. Benefícios temporários não fazem parte dessa ação.

O ministério da Previdênciainformou que a antecipação vale enquanto perdurar o estado de calamidade. Nessa ação, o INSS planeja beneficiar 12 mil pessoas.Inicialmente, cerca de 100 mil pessoas poderão optar pelo adiantamento do benefício. O valor total liberado pelo INSS será de aproximadamente R$ 220 milhões.

É importante que o segurado que deseja a antecipação manifeste seu interesse antecipadamente no banco em que recebe seu benefício. O prazo para optar pelo adiantamento vai de 17/3 a 20/3.

**COMO VAI FUNCIONAR**

O valor enviado pelo INSS estará no banco em que a pessoa recebe seu benefício, porém bloqueado. O segurado pode escolher usar esse recurso, formalizando sua opção no próprio banco, que liberará o dinheiro no dia 27/03. Essa opção poderá se dar uma única vez enquanto perdurar o estado de calamidade.

"É bom lembrar que esse valor extra será descontado, posteriormente do valor normal do benefício, a partir do terceiro mês da opção, em 36 parcelas, sem qualquer acréscimo", diz a pasta.

Os segurados que tiverem o atendimento prejudicado por conta das chuvas terão o atendimento presencial remarcado sem prejuízo da data de entrada do pedido do benefício. As novas datas para atendimento podem ser vistas pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.