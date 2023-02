SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O agora ex-governador de São Paulo João Doria, que tinha o hábito de levar suas equipes em comitivas internacionais para encontros com investidores durante sua gestão à frente do Palácio dos Bandeirantes, vai reunir quatro outros governadores no mês que vem, em Londres, para apresentarem oportunidades econômicas de seus respectivos estados.

Tarcísio de Freitas (SP), Cláudio Castro (RJ), Helder Barbalho (PA) e Renato Casagrande (ES) estão na lista de palestrantes do próximo evento do Lide, nos dias 20 e 21 de abril.

"O Lide Brazil Conference vai reuni-los em Londres para mostrarem aos investidores europeus a nova etapa da vida democrática e econômica no Brasil, pós-eleições presidenciais", diz Doria.

Na pauta do seminário, que deve receber 320 empresários e investidores, segundo o Lide, há um novo alinhamento ambiental dos estados para apresentar à União Europeia.