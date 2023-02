RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras informou que um duto que transporta petróleo do terminal de São Sebastião (SP) até Cubatão (SP) segue inoperante para realização de inspeções após fortes chuvas que atingiram o litoral norte durante o Carnaval.

A tubulação abastece a Refinaria Presidente Bernardes, que tem capacidade para produzir 178 mil barris de combustíveis por dia. A Petrobras diz, porém, que o problema no duto não traz ainda impacto para o atendimento do mercado nacional.

As operações no duto, que é chamado de Osbat e tem 121 quilômetros, ficarão suspensas até que "todas as ações necessárias sejam tomadas para a retomada segura", informou a companhia. Outros dois dutos na região foram paralisados após as chuvas, mas já voltaram a operar.

Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), a refinaria de Cubatão é responsável por 8,4% da produção nacional de combustíveis. Tem grande importância para a aviação de pequeno porte no Brasil, por ser a única produtora de gasolina de aviação.

Produz ainda gasolina, diesel, gás de cozinha e combustível para navios, além de insumos petroquímicos. Sua área de influência está concentrada no litoral e na capital paulista, mas também envia produtos para outros estados, usando um terminal aquaviário no Porto de Santos.

A Petrobras diz que existe a possibilidade de levar petróleo para a refinaria usando um terminal no Porto de Santos.

Os outros dois oleodutos que tiveram as operações interrompidas após as chuvas têm grande relevância no abastecimento nacional de combustíveis, pois ligam o terminal de São Sebastião, o maior do país, às duas maiores refinarias brasileiras, em Paulínia e São José dos Campos.

Juntas, essas refinarias respondem por quase um terço da capacidade de processamento de petróleo no país. São fundamentais para o atendimento dos mercados de São Paulo e da região Centro-Oeste.

A Petrobras diz que a operação dos dutos Osplan e Osvat foi interrompida preventivamente, mas reiniciada na terça após inspeção em que não foram identificados danos nas tubulações. O primeiro tem 235 quilômetros e vai até Paulínia. O segundo, com 235 quilômetros, vai até Guararema.

"As inspeções nas faixas de dutos são realizadas continuamente pela Transpetro, subsidiária da Petrobras, para garantia da integridade e segurança dos dutos", afirmou a estatal, em nota.

A Petrobras disse ainda que "se solidariza com a comunidade de São Sebastião" e segue prestando apoio à população e às autoridades locais que atuam na região atingida por fortes chuvas.

Por meio da subsidiária Transpetro, a companhia doou alimentos e itens de higiene e limpeza ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Sebastião, entre outras ações.

O Terminal de São Sebastião continua servindo de ponto de apoio para as autoridades, e o heliponto da empresa está à disposição das equipes de emergência.

O número de vítimas fatais das fortes chuvas havia subido para 48 até a manhã desta quarta-feira, segundo autoridades.

