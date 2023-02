SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O índice de confiança do consumidor monitorado pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo) registrou queda em torno de 2% em fevereiro ante janeiro.

Apesar do recuo mensal, o resultado permanece no campo otimista (acima de 100), com 106 pontos no mês.

De acordo com o levantamento, que será divulgado nesta sexta (24), as maiores quedas de confiança aparecem no Norte (-6%) e no Centro-Oeste (-5%).

Na contramão, o Nordeste foi a única região com variação positiva no índice (1%).

Ainda segundo a ACSP, os entrevistados relataram menor interesse em adquirir imóveis e bens duráveis como carro, fogão e geladeira.

Para o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, ainda não se trata de uma reversão na tendência de crescimento da confiança desde maio de 2021. Mas o levantamento aponta pessimismo na percepção dos entrevistados em relação à situação financeira atual e à segurança no emprego.

Segundo Gamboa, o avanço dependerá do desempenho econômico. "Esse desempenho será positivamente afetado pela determinação de uma regra fiscal com credibilidade para permitir a redução das expectativas de inflação e, portanto, da taxa básica de juros", diz em nota.

Na comparação com fevereiro do ano passado, quando o país enfrentava os efeitos da ômicron, o monitoramento aponta um crescimento de 19% na confiança do consumidor.

O levantamento, realizado pela empresa de pesquisas PiniOn a pedido da ACSP, com 1.700 famílias, abrange a percepção sobre o cenário econômico atual e futuro, a percepção sobre emprego e a disposição para a adquirir bens.