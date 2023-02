SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natura e Avon decidiram prorrogar o prazo de cobrança dos pagamentos de suas revendedoras que estiverem em situação de vulnerabilidade na região atingida pelas chuvas do fim de semana.

De acordo com as marcas, a prorrogação ainda está com tempo indeterminado e deve ser definida conforme a evolução dos socorros.

Medida semelhante já havia sido adotada pelo grupo Natura&Co na crise da pandemia, em maior escala, quando as marcas também estenderam os prazos dos boletos das consultoras Natura e revendedoras Avon.

As empresas afirmam que também reforçaram suas centrais de apoio social para a rede de revendedoras que vivem nas regiões afetadas com atendimentos como assistência emocional e doações de alimentos e produtos de higiene para a população.