SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o economista Marcos Perioto para o cargo de secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, pasta comandada por Luiz Marinho.

Perioto foi uma indicação da Força Sindical, que é presidida por Miguel Torres e tem o ex-deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como seu membro mais conhecido.

A secretaria tem como objetivo propor políticas, projetos e programas no âmbito nas relações do trabalho. Na função, Perioto deverá ser um interlocutor constante de categorias de trabalhadores e empregadores.

Para os próximos anos, as centrais sindicais têm como prioridade o reforço dos instrumentos de negociação coletiva, a criação de mecanismos de financiamento dos sindicatos e o avanço de uma proposta de reforma sindical.

O governo Lula atravessa desgaste com parte das centrais sindicais desde que anunciou que o salário mínimo será de R$ 1.320 a partir de maio. Como mostrou o Painel, do jornal Folha de S.Paulo, lideranças da CUT e da Força Sindical viram o valor como insuficiente e criticaram a falta de diálogo com os sindicalistas sobre o tema.