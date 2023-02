SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento do indicador de confiança do setor imobiliário residencial, realizado pela Deloitte em parceria com a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), mostra que os preços de imóveis residenciais continuam subindo.

De acordo com o estudo feito com 51 empresas, a alta de preços foi de 8,1% no último trimestre de 2022 ante o período anterior.

As expectativas para o segmento de médio e alto padrão apontam taxa de crescimento menor que a de preços para os participantes do Minha Casa, Minha Vida ao longo dos próximos 12 meses.

O levantamento mostra que houve redução da demanda por imóveis residenciais no quarto trimestre do ano passado em relação ao anterior, com o segmento de médio e alto padrão pressionando os indicadores.

"Por outro lado, o mercado sentiu uma manutenção na procura por imóveis do segmento Minha Casa Minha Vida no fim do ano passado", afirma o relatório.

Apesar de um cenário de demanda e vendas menos otimistas, o estudo aponta tendência de aumento para os próximos trimestres e a longo prazo.

Já nos custos de construção houve leve queda, com o valor da mão de obra crescendo mais do que o dos materiais, invertendo o comportamento registrado nos últimos anos.